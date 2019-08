Vabamäe vormelikommentaar | Põlvkondade kokkupõrge. „Vanad” jäid esialgu veel peale

Suvevaheajale minnakse pingelisest võistlusest mällu sööbinud positiivsete muljetega. Vähe sellest, et viimane suvepuhkuse-eelne võistlus kulges ülipõnevalt. Pinge tekitas ju põlvkondade konflikt, et mitte öelda kokkupõrge: 34-aastane Lewis Hamilton 21-aastase Max Verstappeni vastu. Ühel pool viiekordne maailmameister, teisel pool kuuekordne GP-võitja, kes just Ungaris saavutas oma esimese kvalifikatsiooni. Just sellised vastasseisud on publikule maiuspala ning aitavad vormelikarussellil pöördeid üleval hoida. Mis siis, et lõpplahenduse selgitas mitte puhas kiirus, vaid taktikamäng – mõlemad sõitjad pidid kogu oma oskuste arsenali käiku laskma.