Vabamäe vormelikommentaar | Leclerc mälestas hukkunud sõpra esimese võiduga

Tegelikult oleks Belgia GP lugu pidanud algama arutlusega, et Ferrarit ei tohi alahinnata ja ükskord võidab ta ikkagi. Paraku tuleb alustada hoopis sellest, et laupäevasel vormel 2 sõidul Spas hukkus 22-aastane prantslane Anthoine Hubert. Traagiline avarii meenutab taas vankumatut tõsiasja: autovõidusõit oli, on ja jääb alati ohtlikuks. Turvameetmeid täiustatakse pidevalt, aga kõiki ohtusid pole võimalik ette näha ega nullida. Hubert ei teinud midagi valesti, kuid sattus teise sõitja piruetiga alanud ahelavariisse ja samamoodi juhuslikult avariiosaliseks sattunud Juan Manuel Correa sõitis tema autole täie kiirusega küljelt sisse kohta, kus sõitja istub.