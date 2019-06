Jätame oleksid kõrvale ja püüame selgusele jõuda, miks Sebastian Vettel ei võitnud Kanada Grand Prix’d.

„Žürii määratud karistuse tõttu” on vale vastus. „Lewis Hamiltoni segamise pärast” ja „ohtliku rajale naasmise pärast” on samuti valed. Need kõik on tagajärjed. Põhjus oli hoopis Vetteli sõiduviga, misjärel naasis ta rajale ohtlikult, segas Hamiltoni möödumiskatset ja sai sõiduajale otsa viis trahvisekundit, mis ta teiseks kukutasid.