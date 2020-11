Vabamäe vormelikommentaar | Igav võistlus, põnev lõpp. Hea, et niigi läks

Imolas on nüüd peetud kolme eri nimega Grand Prix’sid: Itaalia (1989), San Marino (1981–2006) ja Emilia Romagna (2020). Muidugi on Imolal F1 ajaloos eriline koht Ayrton Senna 1994. aastal hukkumise tõttu. Tihti aga unustatakse, et samal nädalavahetusel kaotas samas elu ka Roland Ratzenberger. Ja 1982. aasta lõpuringide draama oli eelmäng kaks nädalat hiljem järgmisel etapil aset leidnud tragöödiale, kus hukkus Gilles Villeneuve.