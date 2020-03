Hooaeg peaks algama 15. märtsil Austraalia Grand Prix’ga, ent koroonaviiruse paanika tõttu ei saa päris kindel olla, et Melbourne’i võidusõit teoks saab. Aga isegi kui see või mõni hilisem etapp jääb ära (eelkõige on küsimärgi all Hiina ja esimest korda kalendris olev Vietnami GP), selgub maailmameister ikkagi. Ja ülisuure tõenäosusega on see taas Lewis Hamilton.