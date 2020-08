Tegelikult pole neid kordi just palju. 2014. aastast, mil V8 mootorite asemel võeti kasutusele hübriidjõuallikad, on Mercedes kaotanud väga harva. Ja halva kaotaja silt ei tähenda, et „hõbenoolte” tiim (hõbedane värv on nüüdseks küll välja praagitud) hakkaks karistama patuoinaid, süüdistama kõiki teisi või otsima reeglites vigu. Täpselt vastupidi. Iga kaotuse korral analüüsitakse põhjalikult asjaolusid, otsitakse võimalusi tehtud vigu vältida ja püütakse olemasolevast paketist kõik võimalik välja pigistada. Kahjuks ei tule ka rikkalik eelarve, ehkki raha iseenesest ei taga veel edu. Vaadake või Ferrarit.