Teadsime, et Mercedes on tugev ja Ferrari mitte eriti, aga et niisuguse vahega... „Hõbenoolte” (mis nüüd on musta värvi) kaksikvõit Austria Grand Prix’ kvalifikatsioonis polnud kindlasti üllatus, ehkki Valtteri Bottas edestas Lewis Hamiltoni ja Hamilton sai lõpuks veel karistadagi kollaste lippude all kiirustamise eest. Saatuse irooniana olukorras, kus just Bottas oli rajalt välja sõitnud.