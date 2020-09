VABAMÄE VORMELIKOMMENTAAR | Aasta parim võistlus: Pierre Gasly võitis Itaalia Grand Prix

Käsi püsti, kes lootis, et Itaalia Grand Prix’ autasustamisel tuleb esitamisele „Fratelli d’Italia“? Teie, Ferrari fännid? Hüva, au teile, et punasele värvile ustavad olete. Aga nüüd teine küsimus: kes uskus, et kõigepealt mängitakse hoopis „Marseljeesi“?

Tõesti, millal prantsuse sõitja võidu auks viimati hümn kõlas?