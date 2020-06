Uus lootus: Michael Schumacher läheb operatsioonile

Väljaanne Contro Copertina sai jutule oma ala tipptegijate sekka kuuluva arsti Philippe Menasche'iga, kes aitas Schumacherit ka eelmisel sügisel.

"Eesmärk on taastada Schumacheri kesknärvisüsteem," rääkis Menasche.

Lisaks sai sõna Bologna haigla neurokirurg Nicola Acciari. Tema sõnul on Schumacheri lihased 2013. aastal toimunud suusaõnnetuse tõttu kärbunud ja vormelilegendi luud on hõrenenud.

"Teadus on viimase 20 aasta jooksul tüvirakkude siirdamises tohutult edasi arenenud, aga see ei muuda tõsiasja, et teame inimese ajust endiselt väga vähe," lausus Acciari ja lisas, et kuigi lootus Schumacheri olukorra paranemisele püsib, siis pole teada, kui edukaks protseduur kujuneb.

Schumacheri lähedaste soovil pole sakslase tervisliku seisundi kohta täpset infot viimase kuue ja poole aasta jooksul avalikustatud.