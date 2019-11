Uued reeglid viivad F1 autod kiiruse poolest 2016. aastasse tagasi

Aerodünaamiliste muudatuste eesmärk on muuta möödasõit lihtsamaks ja võidusõit seeläbi paremaks. FIA vormeliosakonna tehnilise juhi Nikolas Tombazise sõnul tuleb selle nimel lõivu maksta kiiruste arvelt, mis tähendab, et ülejärgmisest aastast hakkame nägema umbes 3,5 sekundit kehvemaid ringiaegu kui praegu.

F1 spordidirektor Ross Brawn lisas, et 2021. aasta autod saavad olema kiiruselt võrreldavad 2016. aasta masinatega.

"2016.-2017. aastani suurenes tohutult surujõud. Üritati F1 paremaks teha autode kiirusi suurendades. Aga me tegime selle hoopis hullemaks, sest autod ei saanud enam võidu kihutada," rääkis Brawn eile USA-s Austinis, kus F1 uute reeglite paketti esimest korda avalikkusele tutvustati.



George Russell, Lance Stroll, Max Vertappen, Lando Norris ja Pierre Gasly pressikonverentsil Austinis. Foto: Imago Sport/Scanpix



Kiiruste vähenemine valmistab aga tuska Red Bulli piloodile Max Verstappenile. "Ma ei nautinud siis (2016. aastal - toim) sõitmist nii palju kui praegu. Loomulikult peame me leidma kesktee teise auto järel sõitmises ja selliste asjades ning autod muutuvad hooaja jooksul paremaks. Aga me peaksime kindlasti jääma 2-3 sekundi piiresse, sest kui ajad langevad 4 või 5 sekundit, on see juba liiga aeglane. Seda me ei taha," avaldas hollandlane arvamust.

Neljakordne maailmameister Sebastian Vettel ei tahaks samuti kiiruses järele anda. "Ma ei arva, et 2017. aasta oli viga. Viga on see, et autod muutuvad kogu aeg raskemaks," sõnas sakslane.

Kimi Räikkönen ei teinud kiiruste vähenemisest suurt numbrit. "Ma ei arva, et kolm, neli või viis sekundit mingi eriline vahe oleks. Jah, me oleme kvalifikatsioonis kiired, aga sõit on kütuse ja kõige muu tõttu nagunii viis-kuus sekundit aeglasem. Ma arvan, et kui me oleks isegi 10 sekundit aeglasem ja sõit on huvitavam, ei huvita see lõpuks kedagi. Igal aastal on ajad natuke erinevad," ütles Alfa Romeo piloot.