Ülikarmi avarii üle elanud Grosjean peab minema operatsioonile

Leekidest eluga pääsenud Grosjean viidi avarii järel haiglasse, kust ta loetud päevad hiljem juba välja pääses. Peamiselt vigastas ta enda käsi, mis said põletushaavu.

Nüüd avaldas prantslane, et tema parem käsi on juba suuresti taastunud, kuid vasak veel mitte ning ees ootab operatsioon. "Parema käega saan juba peaaegu normaalselt elada," rääkis 34-aastane prantslane RTL-ile. "Ainus probleem on, et külmade ilmadega on käsi üsna valus."

Vasaku käe kohta lisas vormelisõitja, et läheb veel vähemalt kolm nädalat, kuni põletushaavad paranevad. "Iga päev kogen aga väikseid võite. Esiteks on 99,9% kindel, et ma ei vaja nahasiirdamist ja lisaks on minu väike sõrm nüüd sidemetest välja. Pean aga minema operatsioonile sel nädalal, sest minu pöidla sidemed rebenesid, mis tähendab, et pöial on neli kuni kuus nädalat liikumisvõimetu," sõnas Grosjean, kes võtab aga olukorda huumoriga. "Olen teinud sõpradele nalja, et käemodelli minust ei saa. Ausalt rääkides pole see (vigastus) aga midagi võrreldes sellega, mis oleks võinud õnnetuse ajal juhtuda."

Grosjeani jaoks jäi tänavune hooaeg Haasi F1 võistkonnas viimaseks. Samuti ei jätka Haasis ka tema pikaajaline tiimikaaslane Kevin Magnussen. Uuel hooajal sõidavad võistkonnas noored talendid Mick Schumacher ja Nikita Mazepin. Nii Grosjean kui ka Magnussen järgmisel hooajal kuninglikus vormelisarjas ei jätka.

Video avariist: