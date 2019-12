ÜLEVAADE | Uus põlvkond surub end peale: F1-debütandid näitasid kogenumatele meestele korralikult hambaid

Lewis Hamilton röövis Alexander Albonilt esimese poodiumikoha. Foto: Douglas Magno, AFP/Scanpix

Noorim mees sarjas





Noorima võidusõitjana läks tänavusele MM-sarja hooajale vastu alles novembris 20-aastaseks saanud Lando Norris. 2017. aastal McLareni noorteprogrammiga liitunud Norris sai mullu olla meeskonna testisõitja ning 2019. aastaks teenis ta juba koha kuninglikus vormelisarjas.





Noor inglane tõestas oma usaldusväärsust kiirelt, kui lõpetas hooaja teise etapi Bahreinis kõrgel kuuendal kohal. Sama tulemust suutis ta korrata veel Austrias. Suurepärast kiirust näidanud Norrisest oli vaimustuses ka McLareni boss Zak Brown, kes juba juulis sõlmis talendika noormehega uue kolme aasta pikkuse lepingu. "Lando on hetkel suurepärases kohas ja mida edukamalt ta sõidab, seda edukamaks ka meie muutume."





Norrise hooaeg ei olnud aga kerge, kui mitmel etapil tabasid teda mootoriprobleemid. Eriti valusaks kujunes Belgia etapp, kus noorukit tabas viimasel ringi mootoriprobleem, mis kukutas ta viiendalt positsioonilt lõpuks punktikohalt välja. Vaatamata tehnilistele muredele suutis Lando siiski kogu aasta vältel stabiilselt meeskonnale punkte tuua ja lõpetada debüüthooaja kõrgel 11. kohal.





Norrise taset näitab ka asjaolu, et kui üldarvestuses kaotas ta kuuenda koha saavutanud meeskonnakaasele Carlos Sainz juuniorile lõpuks 47 silmaga, siis kvalifikatsioonide arvestuses jäi napilt 11:10 peale inglane. Kusjuures veel Abu Dhabi eel oli seis tasa.





"Kahtlesin endas aasta alguses. Arvasin, et hakkan probleemides rabelema. Kõik on läinud aga paremini. Loomulikult midagi kerget pole, aga kokkuvõttes olen seni saavutatuga rahul," vaatas Norris septembris senisele hooajale tagasi.

Lando Norris ja Carlos Sainz juunior XPB Images/Press Association Images





Ainsana punktideta, kuid silmapaistev





Kõige keerulisemalt kulges debüüthooaeg Williamsis sõitnud George Russelli jaoks. 21-aastane inglane oli küll ainus sõitja, kes tänavu punkte ei teeninud, kuid selles oli suurem roll ikkagi Williamsil, kelle masinad teistest konkurentidest F1 mõistes valgusaastate kaugusele jäid.







Mullu F2-sarjas maailmameistriks kroonitud Russell suutis Williamsist tihti välja pigistada maksimumi ning näidata häid esitusi. Tema parimaks tulemuseks tänavu jäi Saksamaa GP 11. koht. Mercedese juuniorite programmi kuuluva inglase meeskonnakaaslane, poolakast vanameister Robert Kubica lõpetas Saksamaal Russelli ees kümnendana, tuues Williamsile meeskonna hooaja ainsa punkti.





"Russell võib panna kokku suurepärase ringi, aga teab, et 19. koht on maksimum, mida võimalik saavutada," sõnas Alexander Albon. "Ma tean, mis tunne see on. Russell teeb suurepärast tööd ja kui tal on võimalus ennast tõestada, siis ta seda ka teeb. Tean, et ta on hea sõitja, seega ma tema tuleviku pärast ei muretse."





Ehkki erinevalt Russellist avas Kubica punktiarve, siis omavahelises heitluses oli selgelt parem inglane. 21-etapist koguni 17-l lõpetas Russell eespool, vaid kolmel oli parem Kubica. Ühel etapil katkestasid mõlemad sõitjad.





Eriti muljetavaldav oli Russell kvalifikatsioonis, kus tema saldo poolaka vastu jäi 21:0. Esmakordselt vormel-1 sarja ajaloos suutis keegi 21-etapilise hooaja jooksul kõikides kvalifikatsioonides meeskonnakaaslasest parem olla. "Loomulikult polnud see minu jaoks eraldi eesmärk, aga saime Kubicaga üsna kiirelt aru, et konkureerime vaid üksteise vastu, sest oleme teistest lihtsalt liiga palju kiirusest maas. Siiski on see statistika, mis mulle rõõmu pakub ja mille üle uhke olen."



"Raske on seda võitluseks pidada, sest me konkureerime eelviimase koha nimel. Siiski, kui seda lahinguks pidada saab, siis kaotasin talle ikka suurelt," tõdes Kubica Abu Dhabis . "See pole ei minu ega George'i jaoks lihtne aasta olnud, aga ta on teinud väga head tööd."





Russell, kes jätkab uuel hooajal Williamsi ridades, saab sel nädalal Bahreinis testida Mercedese F1-masinat. "On põhjus, miks Russell võidutses nii F3- kui F2-sarjas oma esimesel aastal. Ei ole palju sõitjaid, kes seda suudaks. Ta on sõitnud hästi ka vormel-1-s. Tahame näha, missuguseid kogemusi ta F1-autoga sõites saanud on," märkis Mercedese pealik Toto Wolff.

George Russell XPB Images/Press Association Images



Uuel aastal saab vormel-1 sarjas näha ühte uut debütanti. Kubica asemel võtab Williamsis koha sisse 24-aastane kanadalane Nicholas Latifi. F2-sarjas tuli ta lõppenud hooajal teiseks.