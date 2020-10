ÜLEVAADE | Miks pole Hamiltonil jätkuvalt Mercedesega lepingut? Kas noorest Schumacherist ja Räikkönenist saavad tiimikaaslased?

Kaspar Ruus

Sebastian Vettelil on uueks hooajaks leping olemas, Lewis Hamilton veel mitte. nph / Bratic via www.imago-images.de

F1 tänavune hooaeg on tasapisi jõudmas kulminatsioonini, kui lõpuni on jäänud veel seitse etappi. Palju põnevust tekitab aga juba ka tulevane aasta, sest ligi pooltel sõitjatel on tulevik veel ebaselge.