Üks soomlane keeras teisele tahtmatult käru? Bottasele saatuslikuks saanud rehvipurunemise võis põhjustada Räikkönen

Ühe versioonina uuritakse, kas Valtteri Bottase, Lewis Hamiltoni ja Carlos Sainzi rehvipurunemise võisid põhjustada Kimi Räikköneni lagunenud vormelist maha jäänud tükid.

Hamilton lõpetas Suurbritannia GP küll esikohal, kuid sõitis pool viimasest ringist katkise rehviga. Teise Mercedese sõitja Bottase rehv purunes kaks ringi enne finišit. Soomlane oli sunnitud boksi keerama ning jäi punktidest ilma. Samuti langes esikümnest välja McLareni piloot Sainz.

Isola ütles ajakirja Autosport veebiküljel, et rehvipurunemiste põhjus pole veel teada, kuid ta usub, et rajale jäänud praht võis rolli mängida. Ilmselt võib siin vaadata Räikköneni masina esitiiva purunemise poole viimastel ringidel.

Enamus piloote vahetasid 12.-13. ringil turvaauto rajal viibides alla kõva seguga rehvid ja sõitsid nendega kuni 52-ringilise etapi lõpuni.

"On veel vara mingeid järeldusi teha. See võis olla suurest kulumisest, sest sellel rajal kuluvad rehvid 38 ringiga päris palju, aga ma ei ütle, et rehvikulumine on põhjus. See võis olla praht, sest rajal oli Kimi esitiivast jäänud tükke, aga ka muud prahti," rääkis Isola.

"Seega sellepärast ei uuri me mitte ainult purunenud rehve, vaid ka kõiki teise rehve, mida sõidu viimastel ringidel kasutati. Me ei taha midagi välistada, vaid analüüsida kõike 360 kraadi. Sellistel uurimistel võib välistamine osutuda väga suureks veaks. Me tahame kaaluda kõiki võimalusi."

Isola sõnul on tähtis rehvipurunemise põhjus leida enne järgmisel nädalal Silverstone'is toimuvat uut etappi. Esialgne uurimine tehakse ära juba ringrajal kohapeal.

Järgmisele etapile toob Pirelli pehmemad rehvisegud kui lõppenud etapile, kuid Isola ei usu, et sellest tiimide valikud väga palju muutuvad.