Üks enim autosid lõhkunud F1 piloot: võinuksin Räikköneni asemel Ferrariga liituda

2012. aastal Williamsi roolis Barcelona GP võitnud Maldonado lahkus kuninglikust vormelisarjast pärast oma viiendat seal veedetud hooaega 2015. aastal. Rohkem poodiumikohti Venezuela võidusõitjal ette näidata polegi. Küll aga on ta fännidelt saanud hüüdnimeks "Crashtor", sest paistis silma agressiivse sõidustiiliga, mis talle karjääri jooksul rohkelt avariisid ja katkestamisi tõi.

2014. aastal liitus Maldonado Lotusega, kuid oli enda sõnul lähedal ka Ferrarisse siirdumisele. Tema koha punases meeskonnas võttis endale hoopis 2007. aasta maailmameister Kimi Räikkönen, kes pärast kahte Lotuses veedetud aastat Ferrarisse naasis.

"Ma olin üks ja ainus. Ma olin F1 uus kutt nagu praegu Max Verstappen. Või nagu Robert Kubica omal ajal. Mina olin see vend!" rääkis Maldonado taskuhäälingusaates Beyond The Grid.

"Inimesed tulid mulle ligi. Neil oli hea meel minuga rääkida ja minuga asju arutada. Ilmselgelt tekitasid sponsorsuhted (Maldonadot toetas Venezuela riiklik naftafirma PDVSA - toim) huvide konflikte ning nende ümber oli palju läbirääkimisi. Nad ei tahtnud, et mind mõne teise firmaga seostataks, aga nad olid valmis mu karjääris lahendusi otsima."

"Ühel hetkel saime me Ferrariga väga lähedasteks. Ootasin, et tehing saab teoks. See oli minu aeg. See oli teise võimaluse saamise hetk," lisas ta.

Maldonado usub, et tema tehingule Ferrariga sai saatuslikuks tiimipealiku Stefano Domenicali lahkumine. Peagi lahkus ka president Luca di Montezemolo. "Kaotsime konktakti ning suhtlus katkes. Keskendusime siis teistele. Ma pole kunagi Maranellos (Ferrari baas - toim) käinud, aga meil olid kohtumised ringradade ääres. Kohtusin paar korda nii Domenicali kui ka Montezemologa," rääkis ta.