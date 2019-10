Traagilises avariis ellu jäänud F2 piloot värskes Instagrami videos: ma ei tea, kas ma kunagi 100% terveks saan

Avariis, milles hukkus prantslane Anthoine Hubert, vigastas Correa kõige tõsisemalt paremat jalga, millele tehti amputatsiooni vältimiseks eelmisel nädalal 17-tunnine operatsioon. Enne seda hoiti Ecuadori-USA passiga 20-aastast pilooti kunstlikus koomas, sest kannatada olid saanud ka tema kopsud.

"Olen otsustanud oma sotsiaalmeedia kanalitesse tagasi tulla," rääkis Correa Londonis haiglavoodist.

"On olnud väga karmid viis nädalat. Ma pole seda avalikult öelnud, aga tahaksin avaldada kaastunnet Huberti perekonnale. See õnnetus oli kõigile suur šokk. Sa ei arva kunagi, et midagi sellist võiks juhtuda, eriti sinuga, enne kui see päriselt juhtub."

"Ma olen lihtsalt tänulik, et olen siin, kuigi mul on veel taastumisel pikk tee minna."

Correa lähedaste poolt eelmisel nädalal tehtud avalduses seisis, et Juan Manuel saab arstide sõnul haiglast välja umbes kuue nädala pärast.

"Järgmine aasta kulub täielikult teraapiale, taastusravile ja korrigeerivatele operatsioonidele. Eesmärk on taastada parema jala ja hüppeliigese täielik liikuvus," lisati avalduses.

"Pole kindel, kas ma kunagi 100% terveks saan. Praegu on mu paremas jalas metallplaat, seega ma ei saa seda liigutada. Selle paranemine võtab aega kaheksa kuni kümme kuud," jätkas Correa.

"Ma võiksin end haletseda ja olla masendunud, aga ma tahan edasi liikuda. Ma annan endale aru, et taastumine saab olema pikk ja vaevarikas. Olen juhtunuga leppinud."

