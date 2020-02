Toto Wolff teatas Mercedese fännidele rõõmusõnumi

"Ma arvan, et meie jätkamine üheskoos on väga loogiline," sõnas Wolff Hamiltoni uue lepingu kohta. "Meie soovime, et meie masina roolis oleks kiireim mees, ning me teame, et Lewis tahab olla kiireimas masinas."

Hamiltoni 40 miljoni naelsterlingi suurune leping Mercedesega saab läbi tänavuse hooajaga.

"Minu viimane jutuajamine temaga (Hamilton) oli enne jõulupidu, rääkisime väga sõbralikult ja ütlesime, et alustame läbirääkimisi siis, kui ta Ameerikast naaseb ja alustame uut hooaega. Mul on väga suur usk, et Mercedes suudab tippsõitjate jaoks olla väga atraktiivne meeskond," lisas tiimijuht optimistlikult.

Vormel-1 uue hooajaga tehakse algust 15. märtsil Austraalia GP-ga.