Toto Wolff ei osalenud tähtsal F1 konverentskõnel. Austerlane on Mercedesest lahkumas

Ajaleht Daily Mail kirjutab, et kuulduste kohaselt on Wolff võtmas vastu Aston Martini tegevdirektori kohta. See seab kahtluse alla ka Lewis Hamiltoni jätkamise Mercedeses, sest britt on varasemalt öelnud, et tema tulevik sõltub just Wolffi järgmistest käikudest.

Tähtsast konverentskõnest ei võtnud osa ka Racing Point meeskonna omanik Lawrence Stroll. Usutavasti reisis Wolff Austraaliast tagasi just koos Strolliga, kes hiljuti ostis endale Briti autofirmas Aston Martin suure osaluse. 2021. aastast nimetatakse ka Racing Point ümber Aston Martiniks.

Wolffi asendas konverentskõnel Mercedese tehniline direktor James Allison, Strolli nimel võttis sõna Racing Pointi tiimipealik Otmar Szafnauer. Kõne kestis kuuldavasti kokku kolm ja pool tundi ning arutelu läks väga tuliseks, sest Ferrari tiimipealik Mattia Binotto polnud nõus 2021. aasta reeglite paketti edasi lükkama ning sai selle eest sõimata eriti Red Bulli pealiku Christian Horneri ja McLareni juhi Zak Browni käest.



Tõenäoline stsenaarium: Lewis Hamiltonist saab järgmisel aastal Charles Leclerci tiimikaaslane, Max Verstappen liitub Mercedesega Foto: REUTERS/SCANPIX



48-aastane austerlane Wolff pidas tegelikult plaani üle võtta F1 sarja juhtimine, kuid sellele ajas sõrgu vastu Ferrari, kes on kategooriliselt vastu sellele, et nende konkurendi boss kogu spordiala pealikuks saaks. Sellest ajast saadik on Wolff oma tuleviku suhtes andnud ühemõttelisi vihjeid.

Wolff on Mercedese tiimipealikuna näinud viite Hamiltoni tiitlivõitu ning tema lahkumine tiimist lükkab hoogu juurde kuulujuttudele, mille kohaselt tõmbab Hamilton selle hooaja lõppedes selga punase Ferrari kombinesooni.