Toro Rosso kaalub 2020. aasta sõitjakohale itaallase kandidatuuri

"Helmut Marko (Red Bulli noorteakadeemia pealik ja F1 tiimi nõunik - toim) on vihjanud, et Ghiotto on üks kandidaatidest Faenza tiimis," teatas Sky Italia.

Ajakiri Autosport tõstis mõni aeg tagasi Toro Rosso kandidaatide nimekirjas kõrgele kohale ka F3 sarjas kolmandat kohta hoidva Jüri Vipsi.

Põhjus, miks Toro Rosso kandidaatidest nii palju spekulatsioone levib, peitub Red Bulli ühe põhisõitja Pierre Gasly pettumust valmistavas hooajas. Red Bulli boss Christian Horner kinnitas, et prantslast hooaja keskel välja vahetada ei plaanita.

"Tal on nüüd hooaja teine pool aega, et kõik joonde ajada. Aga me ei plaani teda asendada või Toro Rossos kellegagi vahetada," vahendab Horneri sõnu portaal Grandprix.com.

Vormeliringkondades peetakse tõenäoliseks venelase Daniil Kvjati edutamist Toro Rossost Red Bulli ning järgmise aasta sõitjakoht näib olevat kindel ka Tai sõitjal Alexander Albonil - vaid tiim on veel lahtine.

"Ma ei mõtle sellele," vastas Albon, kui ajaleht Corriere della Sera talt võimaliku edutamise kohta küsis. "Vastus on see, et ma olen igas tiimis õnnelik, kuniks nad mulle kiireima auto annavad."