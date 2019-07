Toro Rosso annab vabatreeningul võimaluse 31-aastasele jaapanlasele, kes pole kunagi väljaspool kodumaad F1 autoga sõitnud

Valitsev Jaapani vormel 4 tšempion Yuki Tsunoda hoiab vormel 3 sarjas Honda toetusega meestest kõrgeimana 13. kohta. Ta on küll võistluskiiruse poolest muljet avaldanud, kuid tema Jenzeri tiim pole autot paika saanud kvalifikatsioonideks. Tsunoda on ühtlasi ainus Hondaga seotud noorpiloot, kes kuulub ka Red Bulli noorteprogrammi.

Yuki Tsunoda Foto: AP/SCANPIX

Teine F3 sarjas kihutav jaapanlane Teppei Natori (Carlin) pole veel punktiarvet avanud. Tema parimaks kohaks sel hooajal on jäänud 15.

Eelmisel aastal Honda toetusel F2 sarjas kihutanud Nirei Fukuzumi ja Tadasuke Makino liitusid tänavu Super Formulaga, kuid on seal pingereas alles 10. ja 12. positsioonil.

"F1 trende vaadates on Naoki Yamamoto pisut vana, aga vanadel aegadel oli see okei! Praegune olukord ei oleks tema jaoks parim, aga me tahame kedagi sel aastal 1. vabatreeninguks rooli taha panna. Oleme Red Bulli ja Toro Rossoga sel teemal läbirääkimistes," selgitas ajakirjale Autosport Honda F1 tegevdirektor Masashi Yamamoto.