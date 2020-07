Toomas Vabamäe vormelikommentaar | Hurraa, vormelid sõidavad jälle!

Kui moodsal ajal on vormel 1 MM-sarja avaetapp tavapäraselt sõidetud Austraalias, siis nüüd avatakse hooaeg esimest korda Austrias. Koroonapandeemia tõttu publikut raja veerde ei lasta ja tiimidki peavad läbi ajama tagasihoidlikumate ressurssidega. Iga meeskond tohib kohale tuua kuni 80 töötajat, toretsevaid mootormajasid asendavad boksialal telgid. Kohalolijatel tuleb järgida sotsiaalse distantseerumise nõudeid või kanda maske. Korraldajad teevad kõik, et eri tiimide inimesed üksteisest lahus hoida ja on kuulda olnud, et isegi tiimide sees piiratakse läbikäimist.