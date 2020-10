See on hiilgav näide, kuidas tiimikaaslast põrmustada. Portimão rajal pole F1 varem võistelnud, peale selle oli see kõigest kuu tagasi asfalteeritud. Sellistes, paljude muutujatega oludes on Lewis Hamilton tihti raskustesse sattunud. Nii omal ajal Nico Rosbergi kui ka uuemal ajal Valtteri Bottasega võrreldes.