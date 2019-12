Tiitlit jahtiv Helmut Marko: uueks hooajaks pole meil ühtegi vabandust

Marko tunnistas, et järgmise aasta masina ettevalmistus on läinud üle ootuste hästi. "Esmakordselt oleme oma graafikust kaks nädalat ees. Meil pole uueks aastaks enam mitte ühtegi vabandust. Läheme uuele hoojale vastu paremas seisus kui iial varem. Nüüd me peame lõpuks tulemuse tooma."

Austerlane lisas, et lõppeval aastal läks meeskonnal liiga pikalt aega, et võidu eest konkureerima hakata. "Tavaliselt läheb aega vähemalt Hispaania sõiduni (hooaja viies etapp - K.R.), et konkurentsis olla. Tänavu jõudsime tippu aga veelgi hiljem."

Marko seadis hooaja eel Red Bullile eesmärgiks võita viis etappi. Lõpuks tuli triumfe kolm, kõik Max Verstappeni poolt. "See läks mulle nii mõnegi kihlveo maksma. Meil oli potentsiaali vähemalt viieks, kui mitte isegi kuueks võiduks. Loodame uuel aastal olla algusest saadik MM-tiitli heitluses."

Verstappen tunnistas samuti, et meelestatus hooaja eel on hea. "Tunnen ennast positiivselt. Tunnen end Red Bullis hästi ja kõik on edukalt minemas, mis ongi kõige tähtsam. Tahame kõik meeskonnas võita."