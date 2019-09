Tiimipealik: uued vormel 1 autod on senistest seitse sekundit aeglasemad

"Mulle tekitab muret, et uued autod on raskemad ja survejõudu on vähem. Sõltuvalt rajast on need viis, kuus, seitse sekundit ringi kohta aeglasemad," vahendas Szafnaueri sõnu portaal Motorsport Week.

Vormel 1 sarja eestvedajate sõnul on muudatuste peamine eesmärk teha tuules sõitmine lihtsamaks ja seeläbi parandada möödasõiduvõimalusi.

"Iga tiim kulutab kuni 200 miljonit dollarit auto jaoks, mis on ainult natuke kiirem kui vormel 2 oma. Sari, kus kõik autod näevad samasugused välja. Tegemist on riskiga. Kui vormel 1 maailma tulin, meelitas mind see, et tegu oli maailma kiireimate autodega. Kui see muutub, kaotab sari võlu," lisas Szafnauer.

Motorsport Week tõi välja, et tiimijuhid on ka varem senisest aeglasemate autode eest hoiatanud, aga tihti ei pea see paika. Enne 2018. aastat pakuti, et kiirus väheneb, aga sellest ajast peale on langenud sisuliselt kõik rajarekordid.