Tarmo Klaar pakub: 2022. aastal on Vips 70% tõenäosusega AlphaTauris

Tänavu vähese sõidupraktikaga jäänud eestlane saab uuel hooajal teha vormel-2-s kaasa täishooaja, superlitsentsi saamine ja Red Bulli toetus võivad avada suuremadki uksed.

"Kõik märgid viitavad sellele, et Red Bull näeb kõvasti vaeva, et teda ette valmistada vormel-1 sarjaks. Minu tagasihoidlik hinnang on, et 2022. aastal on umbes 70% võimalus näha Vipsi AlphaTauris näiteks Pierre Gasly asemel," pakkus Klaar ERR-i vahendusel.

"Ilmselt järgmisel hooaja sõidavad seal Gasly ja Yuki Tsunoda, kes tegi sel aastal vormel-2 sarjas, eriti viimastel etappidel ilma ja kes on Honda palgal. Aga Jüri Vipsil on väga suured võimalused, sest ma ei näe hetkel, et Red Bulli noorte sõitjate programmis oleks hetkel kedagi kiiremat kui on Jüri Vips."

