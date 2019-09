TÄNA OTSEBLOGI | Kas ja kui palju suudab Jüri Vips vihmamärjal Sotši ringrajal üheksandalt kohalt kõrgemale tõusta?

Vaid kolme punktiga edestab Vips (Hitech GP) Prema tiimi pilooti Marcus Armstrongi, kellel on kolmas stardikoht ning kahe endast eespool oleva tiimikaaslase näol inimesed, kes talle kergesti punkte juurde võivad kinkida. Loodetavasdti muudab Premal tiimikorralduste andmise keerulisemaks tõsiasi, et matemaatiliselt on ka Jehan Daruvalal võimalik veel preaguse üldliidri Robert Schwartzmani asemel tiitlivõitjaks tulla.

Pilt saab palju selgemaks, kui stardituled Sotši ringrajal süttivad ja kustuvad, mis juhtub kell 10.15. Delfi on sündmuste keerises ning toob sõidu käigu lugejateni otseblogis.

Tänane stardirivi:

1. Robert Shwartzman (Prema)

2. Jehan Daruvala (Prema)

3. Marcus Armstong (Prema)

4. Niko Kari (Trident)

5. Christian Lundgaard (ART)

6. Jake Hughes (HWA)

7. Pedro Piquet (Trident)

8. Leonardo Pulcini (Hitech)

9. Jüri Vips (Hitech)

10. Max Fewtrell (ART)

Punktitabel: 1. Schwartzman 180, 2. Daruvala 147, 3. Vips 122, 4. Armstrong 119, 5. Lundgaard 97, 6. Piquet 90.

F3 sarja punktisüsteem:

Esimeses sõidus jagatakse TOP 10 kohtadele punkte vastavalt 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Kvalifikatsiooni võit annab 4 punkti, parim ringiaeg sõidus 2 punkti.

Teises sõidus on panused väiksemad: 15-12-10-8-6-4-2-1, kiireim ring toob taas 2 silma.