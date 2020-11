TÄNA OTSEBLOGI | Ära maga maha! Põneva stardijärjestusega vormel 1 etapp Istanbulis algab tavapäratul kellaajal

Start Istanbul Parki ringrajal antakse juba kell 12.10. Delfi vahendab sõidu käiku tekstipõhises otseblogis.

Vormel 1 ametlik koduleht ütleb oma sõidu eelvaates, et kokkupõrked avaringil on peaaegu garanteeritud, kuna sõitjatel on Istanbul Parkis pidamisega probleeme nii märjas kui ka kuivas.

Tänasega võib selgeks saada ka sõitjate maailmameistritiitel, sest Lewis Hamilton juhib tiimikaaslase Valtteri Bottase ees 85 punktiga. Seitsmenda MM-tiitli kindlustamiseks ei pea Hamilton isegi ilmtingimata Bottasest eespool lõpetama. Näiteks kui Bottas lõpetab viiendal kohal, piisab Hamiltonile kaheksandast positsioonist või kui Bottas lõpetab teisel kohal ja sõidab välja ka kiireima ringi, võib Hamilton endale lubada ka neljandat lõpukohta.

Eilse vihmamärjal rajal peetud kvalifikatsiooni tulemused:

1. Lance Stroll (Racing Point) 1.47,765

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,290

3. Sergio Perez (Racing Point) +1,556

4. Alex Albon (Red Bull) +2,683

5. Daniel Ricciardo (Renault) +3,830

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +4,795

7. Esteban Ocon (Renault) +4,857

8. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) +4,980

9. Valtteri Bottas (Mercedes) +5,493

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) +9,461

---

11. Lando Norris (McLaren)*

12. Sebastian Vettel (Ferrari)

13. Carlos Sainz Jr. (McLaren)*

14. Charles Leclerc (Ferrari)

15. Pierre Gasly (AlphaTauri)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Daniil Kvjat (AlphaTauri)

18. Romain Grosjean (Haas)

19. Nicholas Latifi (Williams)

20. George Russell (Williams)

* Norris tõstetakse kollaste lippude eiramise eest stardirivis viis kohta tahapoole

* Sainz jäi teises sessioonis ette Perezile ja peab loovutama kolm kohta



MM-sarja üldseis: 1. Hamilton 282 punkti, 2. Bottas 197, 3. Max Verstappen (Red Bull) 162, 4. Ricciardo 95, 5. Leclerc 85, 6. Pérez 82

Võistkondlik arvestus: 1. Mercedes 479 punkti, 2. Red Bull 226, 3. Renault 135

Vormel 1 Türgi GP