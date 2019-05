TÄNA | Kes võidab Hispaania GP? Kas Mercedese ajalooline seeria jätkub?

Bottasele oli see juba kolmandaks järjestikuseks kvalifikatsioonivõiduks. Ta edestas meeskonnakaaslast Hamiltoni 0,634 sekundiga ja kolmandaks jäänud Sebastian Vettelit 0,866 sekundiga.

Esikolmikule järgnesid Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) ja Pierre Gasly (Red Bull).

Mercedesel on käsil ajalooline seeria. Nimelt on esimesest neljast etapist võetud kaksikvõit. Sellist saavutust pole vormel-1 sarjas varem tehtud.

MM-sarja üldliider on Bottas 87 punktiga, Hamilton jääb temast maha ühe silmaga. Vettel jääb soomlasest maha juba 34 punktiga, neljandal kohal paikneb Verstappen, kes omakorda Vettelist vaid ühe silma kaugusel.

Delfi ja Eesti Päevaleht on Barcelonas kohapeal ning vahendab kohapealseid meeleolusid ka enne ja pärast sõitu.

