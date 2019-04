TÄNA | Kes võidab Hiinas vormel-1 ajaloo 1000. etapi?

Esireast alustavad sõitu Mercedese piloodid Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton. Kolmandalt ja neljandalt kohalt stardivad Ferrari sõitjad Sebastian Vettel ja Charles Leclerc.

Kvalifikatsioonis mahtusid esikuuikusse veel Red Bullis sõitvad Max Verstappen ja Pierre Gasly.

Hiina etapi eel hoiab MM-sarjas liidrikohta kahe etapiga 44 punkti kogunud Bottas, kes edestab ühe silmaga meeskonnakaaslast Hamiltoni. Kolmas on Verstappen, kes omakorda ühe punktiga on eespool Leclercist.

Hiina GP algab Eesti aja järgi kell 9.10. Delfi vahendab sündmusi tekstipõhise otseblogi kaudu.

