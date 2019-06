TÄNA | Kas Lewis Hamilton jätkab võiduseeriat?

Esikolmiku järel tuiskavad esikümnes rajale veel Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz jr, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly ja Antonio Giovinazzi.

Sel hooajal on seni sõidetud seitse etappi ning neist viis on võitnud MM-sarja üldliider Hamilton. Punkte on tal koos 162. Teisel positsioonil on kaks etappi võitnud Bottas 133-ga ja kolmandal Ferraril kihutav Vettel 100-ga.

MM-sarja üldseis enne Prantsusmaa etappi:

1. Lewis Hamilton 162 punkti

2. Valtteri Bottas 133

3. Sebastian Vettel 100

4. Max Verstappen 88

5. Charles Leclerc 72

6. Pierre Gasly 36

7. Carlos Sainz jr 18

8. Daniel Ricciardo 16

9. Kevin Magnussen 14

10. Sergio Perez 13

11. Kimi Räikkönen 13

12. Lando Norris 12

Prantsusmaa GP start antakse kell 16.10. Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogi vahendusel.