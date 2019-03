TÄNA | Kas 21-aastane Ferrari tulevikutäht võtab Bahreinis karjääri esimese etapivõidu?

Ferraris debüüthooaega tegev 21-aastane Leclerc võitis eilse kvalifikatsiooni, edestades meeskonnakaaslast Vettelit 0,294 sekundiga.

Teisest reast järgnevad neile Mercedese sõitjad Lewis Hamilton ja MM-sarja liider Valtteri Bottas, kes kaotasid Leclercile vastavalt 0,324 ja 0,390 sekundiga.

Esikuuikusse mahtusid veel Max Verstappen (Red Bull) ja Kevin Magnussen (Haas). Alfa Romeos sõitev Kimi Räikkönen stardib kaheksandalt, Renault's esimest hooaega sõitev Daniel Ricciardo kümnendalt positsioonilt.

Kas 21-aastane Leclerc võidab oma karjääri esimese etapi? Tema senine parim koht pärineb hooaja avaetapilt Austraaliast, mille ta lõpetas viiendana. Delfi vahendab Eesti aja järgi kell 18.10 algavat sõitu tekstipõhise otseblogi kaudu.

Can @Charles_Leclerc follow up his maiden pole with his first F1 win? Not long 'til we find out 😀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/Irwv9lqAc4