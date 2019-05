TÄNA | DELFI BARCELONAS | Hitech GP tiimijuhi ennustus teiseks sõiduks: Vips võidab parima ringiajaga

"Võit Jürile parima ringiajaga," ütles Perrin, kui temalt tänaseks ennustust palusin. Ei mingit "ennustamine on tänamatu töö" või muud ümmargust juttu. Kogenud inseneri enesekindlus on imekspandav.

Vipsi ja Hitech GP eesmärk on täna kell 11.15 (Eesti aeg) algavas sõidus vaid üks. "Eesmärk on selgelt vaid võita. Alustame kolmandalt kohalt. Kaks meest on ees. Võtmekoht on start. Täna (eile - toim) tegi Jüri väga hea stardi. Kui ta seda korrata suudab, siis võib ta kohe tõusta koha võrra või miks mitte isegi kahe. Seejärel tuleb piisav vahe sisse sõita, et tagumine auto DRS-i kasutada ei saaks," jätkas prantslane.

Eilses esimeses sõidus oli Vips koha paranduse mõttes vaieldamatult kiireim mees rajal, tõustes 11. kohalt kuuendaks. Täna stardib ta kolmandalt kohalt, sest eilne finišijärjekord keeratakse TOP 8 meeste jaoks tagurpidi. Kohad 9.-30. stardivad kvalifikatsiooni tulemuse põhjal.

Küsimusele, kas tiim tunnetab ka suuremat pinget, kui võiduvõimalused on nii käega katsutavad, vastas 15 aastat vormelisarjades insener olnud ja mitmete praeguste F1 tähtedega nende nn juunioride ajal koos töötanud Perrin: "Ei, ei, ei! Mis pinget? Oleme siin kõik selleks, et võita. Kui tahad tiitlit võita, pead pinget taluma. Oleme kõik sellega harjunud."



Teistel Hitech GP pilootidel eile koha poolest midagi hõisata polnud. Eelmise aasta GP3 sarja neljas mees Leonardo Pulcini oli 20., Renault F1 noorteprogrammi kuuluv hiinlane Ye Yifei lõpetas 22.-na. Stardiga võrreldes kukkus itaallane kaks kohta, Yifei koht jäi samaks.