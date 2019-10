Taifuun Hagibis ähvardab vormel 1 Jaapani GP ajakava uppi lüüa

Jaapani meteoroloogia agentuuri teatel tabab taifuun Jaapanit laupäeval ja pühapäeval, tuues endaga kaasa tormituule ja kõva saju. Taifuuni epitsentris võib tuule kiirus ulatuda 160-225 km/h.

Motorsport.com kirjutab, et selliste ilmastikutingimuste korral ringrajal ilmselt mingit tegevust ei toimu, mis tähendab, et korraldajatel tuleb etapi ajakavasse paindlikult suhtuda.

Viimaste ennustuste kohaselt peaks Suzuka taifuuni kõige rohkem tunda saama laupäeval. Põhisõidu toimumine siiski ohus olla ei tohiks. 2004. aastal lükati samal põhjusel laupäevane kvalifikatsioon edasi pühapäeva hommiku peale.

Rahvusvaheline autoliit FIA on öelnud, et jälgib Jaapani ilmaolukorda tähelepanelikult ning on etapi korraldajate ja Jaapani autoliiduga pidevas ühenduses.