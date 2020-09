Šveitsi neuroloog: Michael Schumacher võib kõndida, aga see on ka kõik

Prantsusmaa telekanali TMC dokumentaalfilmis rääkis Riederer oma nägemuse, milline Schumacheri argipäev välja näeb.

"Arvan, et ta on vegetatiivses seisundis. See tähendab, et ta on ärkvel, aga ei vasta. Ta hingab, süda lööb, ta suudab tõenäoliselt istuda ja teiste abil beebi-samme teha, aga mitte enamat," lausus Riederer.

"Ilmselt on see tema jaoks maksimum. Kas on võimalus, et näeme Schumacherit kunagi sellisena, nagu enne õnnetust? Ma tõesti ei usu seda," lisas arst.

Milline Schumacheri olukord tegelikult on, teab ainult valitud seltskond. Sakslase endine ülemus ja kauaaegne sõber Jean Todt on vihjanud, et ta on vaadanud Schumacheriga telerist vormel 1 etappi, aga tervisliku seisundi kohta pole ta rohkem vihjeid andnud.

Schumacher sai 2013. aasta detsembris toimunud suusaõnnetuses ränga ajutrauma. Pärast seda pole teda avalikkuses nähtud.