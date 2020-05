Suurbritannia valitsus ähvardab vormel 1 hooaja kihva keerata

Reede õhtul Downing Streetil toimunud infotunnil kinnitati ajakirjanikele, et alates 8. juunist peavad kõik Suurbritanniasse sisenejad jääma 14 päevaks karantiini. Lubatud on vaid mõned erandid, kuid tippsportlased ja vormel 1 inimesed nende hulka ei kuulu.

Karantiinist pääsevad vaid kaubavedudega seotud isikud, koroonaviiruse vastu võitlevad meditsiinitöötajad ning hooajatöölised, kes isoleerivad end territooriumile, kus nad töötavad.

Vormel 1 pressiesindaja ütles mõned päevad varem, et kui Suurbritannia peaks oma karantiinireeglitele kindlaks jääma, teeb see Suurbritannia GP korraldamise võimatuks ning võib kogu vormelitööstusele halvavalt mõjuda. See tekitaks eriti suurt peavalu Inglismaal baseeurvatele meeskondadele, kelle personal ei saaks etappide vahepeal koju reisida.

"Kui tippsport naaseb televisiooni, tuleb neile erandeid teha," ütles pressiesindaja. "14-päevane karantiin teeks Briti GP toimumise sel aastal võimatuks. Ühtlasi mõjutaks see otseselt kümneid tuhandeid F1 ja seda varustavate inimeste töökohti."

Suurbritannia valitsus vaatab karantiinireeglid üle iga kolme nädala tagant, mis tähendab, et need ei pruugi enam juulis nii ranged olla ja võimaldavad Silverstone'i ringrajal F1 etappi siiski korraldada. Esimest korda vaadatakse reeglid üle 29. juunil, kui planeeritava Suurbritannia GP-ni jääb peaaegu kuu aega (26.07). Silverstone'is tahetakse järjest pidada kaks etappi, teine neist 2. augusti.

Kuid etapi ettevalmistustööd võtavad samuti aega ning ajakirja Autosport hinnangul oleks Suurbritannia GP tõsisem plaani võtmine praegu liiga riskantne.

Ajakirja andmetel kaalutakse Suurbritannia GP asemel korraldada mitu etapi hoopis Saksamaa Hockenheimis või Ungaris Budapestis ning F1 bossid töötavad ka selle nimel, et veenda Suurbritannia valitsust neile pikemas plaanis erandeid tegema.

Väidetavalt uurivad F1 juhid praegu võimalust, kuidas korraldada hooaega nii, et britid oleksid kolm või neli nädalavahetust järjest kodust eemal ning käiksid vahepeal kodumaal kahe nädala kaupa karantiinis istumas.