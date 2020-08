Suurbritannia GP rehvimüsteerium lahendatud. Pirelli pesi enda käed puhtaks, süüdi olid tiimid ise

Vasak eesmine rehv purunes viimastel ringidel mõlemal Mercedese piloodil ning McLareni sõitjal Carlos Sainzil. Valtteri Bottas ja Sainz langesid seetõttu esikümnest välja, Lewis Hamilton suutis napilt katkise rehviga esikohale jääda.

Pirelli algatas rehvipurunemiste suhtes põhjaliku uurimise ning jõudis järeldusele, et süüdi oli sõidu käik, mis sundis kõiki piloote peale Romain Grosjeani (Haas) ja Alexander Alboni (Red Bull) juba 12. ja 13. ringil turvaauto rajale tulles boksi pöörduma. Turvaauto oli rajale kutsunud teelt välja kruusaalale sõitnud Daniil Kvjat (Toro Rosso), kellel lõhkes parem tagumine rehv.

"Võtmepõhjus peitub mitmes eraldiseisvas asjaolus, mis tingisid ekstreemselt pika teise rehvikomplekti kasutamisaja," vahendab ajakiri Autosport Pirelli raportit. "Teine turvaauto periood sundis pea kõiki tiimi tegema planeeritud boksipeatuse, mille tulemusena sõideti nende rehvidega ligi 40 ringi, mis on rohkem kui kolm neljandikku kogu sõidu pikkusest ühel nõudlikuimal ringrajal, mis meil kalendris on."

"Kombinatsioon sellest ja 2020. aasta vormel 1 autode märkimisväärselt tõusnud kiirustest (kvalifikatsioon võideti 1,2 sekundit kiirema ajaga kui 2019. aastal) tegid Suurbritannia GP viimased ringid eriti raskeks, mille tulemusena avaldati rehvidele suuremat jõudu, kui F1 autode ajaloos kunagi nähtud," lisati raportis.

Pirelli sõnul polnud rehvipurunemised kuidagi seotud rehvisegudega, mistõttu jääb rehvifirma kindlaks oma esialgsele plaanile tuua selle nädala Suurbritannia etapile pehmema seguga rehvid - kõige kõvem segu on samaväärne eelmise nädala keskmise seguga -, lubades tiimidel kasutada suuremat rehvirõhku (esimestel minimaalselt 2 PSI ja tagumistel 1 PSI).

Optimaalne olnuks Pirelli bossi Mario Isola arvates vahetada ühe boksipeatuse strateegia korral rehve 18.-20. ringil, mis oleks taganud nende lõpuni püsivuse.

Sel nädalal on Isola sõnul oodata rohkem boksipeatusi, sest pehmemad segud sunnivad tiime automaatselt tegema ühe rehvikomplekiga lühemaid vahetusi. "Mul on raske uskuda, et nad suudavad ühede rehvidega sõita rohkem kui 30 või natuke enam ringe," sõnas Isola.