Suurbritannia GP: Hamilton ületas finišijoone katkise rehviga, Bottas langes esikümnest välja, Verstappen teine

Vormel-1 Briti GP

Hamiltonile oli see seitsmes Suurbritannia GP võit. https://twitter.com/F1/status/1289934981054132224

Kogu esikümme: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Ricciardo, 6. Ocon, 7. Gasly, 8. Albon, 9. Stroll, 10. Vettel.

Hamilton on võitjana finišis. Verstappen mahub lõpuks temaga samale sirgele ära, aga jääb teiseks. Leclerc hõivab kolmanda poodiumikoha.

Hamiltoni rehv läbi! Kas peab vastu?

Sainzil vasak esimene rehv läbi! Tuleb boksi ja jääb samuti punktidest ilma.

Hamiltonile öeldakse, et too lihtsalt auto koju. Viimane ring käib.

Verstappen kaotab Hamiltonile 34,1 sekundit, Leclerc Verstappenile 8,2.

Bottas langes esikümnest välja. Albon esimesena punktikohal.

Leclerc tõuseb kolmandaks.

Verstappen tuleb teiselt kohalt boksi! Bottas samuti boksis.

Graafika näitab, et ka Hamiltoni vasak eesmisel on ainult 10% järel.

Bottasel on vasak eesmine rehv täiesti läbi. Kas tõesti üritab sellega veel kolm ringi sõita?

Samal ajal on Albon Vettelist möödunud ja 11. koha sisse võtnud.

Bottas käib rajalt väljas ja laseb Verstappenil teiseks tõusta!

49/52 Gasly möödus Strollist ja tõusis üheksandaks.

Räikkönen on pool esitiiba raja äärde Rolexi reklaami peale jätnud. Kordus näitab, et kukkus lihtsalt küljest ära.

1.28,790. Teine kiireim ring Albonilt järjest.

Albon paugutab kiireima ringi 1.28,8. Red Bulli piloot on 17. kohalt sõitnud end tagasi 12. positsioonile, kust ta ka sõitu alustas.

Strollile näidatakse must-valget hoiatuslippu.

Ocon võttis DRS-iga Strolli ette ja tõusis kaheksandaks.

46/52 Sõit läheneb vaikselt lõpule. Järjestus: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Norris, 7. Ricciardo, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Gasly.

Hülkenberg on oma lühikest etteastet kommenteerides öelnud: "Alates neljapäevast alates on see olnud üks emotsionaalne karussell. Stardist eemale jäämine on suur tagasilöök nii tiimile kui ka mulle, halvim võimalik stsenaarium. Mis järgmisel nädalavahetusel saab, veel ei tea. Tuleb järgmised paar päeva oodata."

Bottas kurdab raadio teel, et vibratsioon hakkab liiga suureks minema.

42/52 Verstappenilt päeva kiireim ringiaeg - 1.29,070

Grosjeani ja Ricciardo intsident on uurimise all. Vahetult enne boksi keeramist lasi prantslane ka Ricciardo mööda, kuid seal võis samuti natuke blokeerimist olla.

38/52 Gasly möödus Vettelist ja tõusis 10. kohale. https://twitter.com/F1/status/1289929352709193737

37/52 Grosjean käis boksis ja langes 8. kohalt 15-ndaks. Boksipeatus venis planeeritust veidi pikemaks.

Giovinazzile väänati 5-sekundiline karistus. Tegi midagi turvaauto taga valesti. Rohkem ei täpsustatud.

Verstappenile tuletatakse raadio teel meelde, et ta vahepeal jooks ka. "Aitäh!" tuli vastuseks.

Bottas võttis kiireima ringi taas endale - 1.29,617. Räikkönen ei saa tagapool hakkama - lasi Latifi mööda ja langes 16. kohale.

Albon käis teist korda boksis ja keris alla keskmise seguga rehvid. Arvestades, et tal veel sõidu lõpus 5 sekundit maha võetakse, siis tõenäoliselt millegi suure nimel enam sõita nagunii pole. Hoiab 17. ehk viimast kohta. Vahepeal on Giovinazzi (13. koht) turvaauto taga reeglite rikkumise eest uurimise alla võetud.

Kaks ringi hiljem on kiireim ringiaeg taas Hamiltoni oma. 1.29,712

Bottas paugutab esimesena ringiaja alla 1.30 ehk 1.29,764.

Grosjeanile näidati Sainzi blokeerimise eest hoiatuslippu. Järgmine rikkumine toob juba karistuse kaela.

Grosjeanist on mööda saanud ka Lando Norris. McLarenid sõidavad hetkel kohtadel 6 ja 7. Hamiltoni ja Bottase vahe 27. ringi lõpuks on 2,1 sekundit. Verstappen on veel viis sekundit tagapool.

Sainz üritas Grosjeanist mööduda, aga väidab raadios, et prantslane muutis tema blokeerimisel suunda ja käitus väga ohtlikult. DRS-i alas sai ta siiski mööda ja tõusis viiendaks. https://twitter.com/F1/status/1289923670509416450

21/52 Norris möödus Ricciardost, Ocon tõukas Vetteli esikümnest välja.

Albonile määratakse avarii põhjustamise eest 5-sekundiline karistus.

Sõitu jätkatakse järjestuses: 1. Hamilton, 2 Bottas, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Grosjean, 6. Sainz, 7. Ricciardo, 8. Norris, 9. Stroll, 10. Vettel. Grosjean pole samuti boksis käinud.

18/52 Turvaauto tuleb kohe eest ära.

Kvjati avarii oli selline: https://twitter.com/cokeYTF1/status/1289918836406284288

Hamilton kurdab, et turvaauto on liiga aeglane. Mitmel korral on ta sellele ohtlikult lähedale sõitnud.

Ainsana ei käinud praegu boksis Albon, kes tõusis tänu teiste boksis käigule 14-ndaks. Kõigil on nüüd kõvad rehvid all, millega sõidetakse ilmselt lõpuni.

15/52 Kvjati autot pole suudetud meetritki liigutada. Kraana jõudis alles nüüd kohale. https://twitter.com/F1/status/1289918534139535362

Venelase avarii oli päris kõva. Auto tagaosa on täiesti sodi, esitiib samuti läinud. Korduse põhjal tundub, et oma viga, kaotas auto üle kontrolli, kellegagi kontakti ei olnud. https://twitter.com/Fanat1cos/status/1289918094958137344

Kõik tulevad boksi rehve vahetama.

13/52 KVJAT ON VÄLJAS! Uus turvaauto.

11/52 Viimaste ringide märkimisväärseim sündmus Kvjati möödumine Giovinazzist ja tõusmine 12-ndaks. Bottas jääb Hamiltonist maha 1,2 , Verstappen juba 5,5 sekundiga.

Kiireim ring on nüüd seal, kus see olema peab ehk Hamiltoni nimel. Esiotsas muutusi pole.

Avariis osalenud Albon käis 12. kohalt boksis rehve vahetamas ja langes viimaseks ehk 18-ndaks. Kõvad rehvid pandi alla.

6/52 Ocon võttis Strolli ette ja tõusis hetkeks kaheksandaks, kuid koheselt taastas kanadalane oma koha.

5/52 Turvaauto tuleb rajalt ära. Kiireim ring on hetkel Williamsi pilooti Latifi nimel!

Järjestus on hetkel: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Sainz, 6. Ricciardo, 7. Norris, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Vettel.

Kevin Magnussen põrkas kokku Alexander Alboniga ning sõitis rajalt välja. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1289912987961065473

Kollased lipud esimeses sektoris ja turvaauto tuleb! Üks Haas on liiva peal ja ratas alt ära!

Start on antud. Tundub, et esimene ring möödus kadudeta. Hamilton suutis Bottase ees esikohta kaitsta ja Leclerc ei saanud samuti Verstappenist mööda.

Soojendusring on läbi. Ootame põnevusega starti.

Hülkenberg ei stardi ka boksiteelt. https://twitter.com/F1/status/1289910502689185794

Sellise video oli F1 sari tänaseks etapiks valmistanud: https://twitter.com/F1/status/1289906796409180160

Seitse pilooti otsustasid mitte põlvitada. Varasema kuuikuga ühines Kevin Magnussen. https://twitter.com/LukeSmithF1/status/1289907429237383169

Max Verstappen on nüüd isaga ühel pulgal. https://twitter.com/F1/status/1289903896509390848

Hülkenberg alustab boksiteelt. https://twitter.com/F1/status/1289904851846074369

Koroonaviirusesse nakatunud Sergio Perezi asendav Nico Hülkenberg stardirivilt täna küll ei alusta. RTL-i teatel on tegemist hüdraulikaprobleemiga. https://twitter.com/ChrisMedlandF1/status/1289903819963293697