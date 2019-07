Suur eesmärk tuleb järjest lähemale: Vips sõitis F1 simulaatoril

18-aastane „punapull” Jüri Vips, kes saavutas möödunud nädalavahetusel FIA vormel 3 sarjas Austrias esimese sõiduvõidu, on tänavu Inglismaal Milton Keynesis juba paar korda saanud kätt proovida Red Bulli F1 simulaatoril. Millal sessioonid aset leidsid, ei saavat eestlane avaldada.

„Ma ei tohi sellest väga palju rääkida. Saan aru, et kõik on hästi uudishimulikud, aga lõppude lõpuks on see lihtsalt üks arvutimäng. Oli lahe kogemus, aga suurt uudist siin peidus ei ole,” jäi Vips tagasihoidlikuks.

Eelmisel neljapäeval tuli avalikuks, et Red Bulli juunioritiim andis kinga Jaapani Super Formula sarjas kihutanud Dan Ticktumile, kellel on esimesest kolmest etapist ette näidata vaid üks punkt, samal ajal kui Red Bulli teine kasvandik, austerlane Lucas Auer saavutas viimasel etapil esimese poodiumikoha. Avalikkuse ees oli Helmut Marko, noorte „punapullide” 76-aastane pealik, maalinud Ticktumist lootustandva pildi ning aprilli alguses usaldati Bahreini testisõidul tema kätesse ka F1 auto. Ticktumi koha Super Formula sarjas sai omale maikuus Red Bulli programmiga liitunud 20-aastane IndyCari kogemustega mehhiklane Patricio O’Ward, kes võttis äsja toimunud Austria GP-l osa F2 sõite, saavutades 19. ja 14. koha.