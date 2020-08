SUPER UUDIS: Jüri Vips sõlmis lepingu F2 tiimiga ja saab lõpuks ometi võidu sõita

Sean Gelael tegi viimasel F2 etapil Barcelonas kaks ringi enne laupäevase põhisõidu lõppu kummalise avarii, vigastades selgroogu. Teleülekandes olukorda ei näidanudki, kuid ühel hetkel jättis ta auto lihtsalt seisma ega saanud sealt omal jalal välja. 23-aastane Gelael viidi haiglasse kontrolli, kus tuvastati ühe selgroolüli mõra. Hiljem selgus, et ta oli kokku põrganud Jack Aitkeniga (Campos Racing), autoga õhku tõsnud ja valusalt maandunud.

Neljapäeval teatas indoneeslane sotsiaalmeedias, et peab tegema kuuenädalase pausi. Selle aja sisse jäävad kõik ülejäänud neli etappi, mis veel F2 kalendris seisavad: Belgia (28.-30. august), Monza (4.-6. september), Mugello (11.-13. september), Sotši (25.-27. september). DAMS-i teate kohaselt teeb Vips kaasa Belgias, Monzas ja Mugellos.

F2 sari kihutab samadel nädalavahetustel vormel 1 sarjaga, nagu tegi ka F3 sari, kus Vips sai eelmisel aastal üldarvestuses neljanda koha. Eestlase tiimikaaslaseks on DAMS-is Dan Ticktum, kelle näol on tegu Red Bulli noortetiimi endise liikmega.

"Olen väga tänulik ja õnnelik, et DAMS mulle sellise võimaluse andis. Tean, et olukorras, kus juba üle poole F2-sarja hooajast on sõidetud, on väga raske autosse hüpata, aga teen kõik endast oleneva, et võistkonnale võimalikult häid tulemusi tuua. Lisaks ootan Dan-iga koostöö tegmist. Olen kindel, et ta aitab mul kohaneda," rääkis Vips DAMS-i kodulehele.

Võistkonna omanikud Gregory ja Olivier Driot märkisid avalduses, et eestlase andekus peaks Vipsile keerulises olukorras eelise andma.

"Seani vigastus oli meile valus löök. Pidime tagama, et Danil oleks ülejäänud hooajaks hea tiimikaaslane. Meil on hea meel, et saime enda ridadesse Jüri Vipsi, kes on väga andekas sõitja. Ta on juunioride sarjades näidanud head kiirust. Nüüd on tal kindlasti keeruline alustada, sest ta pole kunagi F2-sarjas sõitnud. Seega on Spa pigem testisõit kui korralik võistlusnädalavahetus. Pakume Jürile tiimi, inseneride ja ka Dani poolt head tuge ning loodame teha hooaja teisele poolele tugeva sissejuhatuse," seisis tiimi kodulehel.