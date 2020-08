Soomlase ootamatu ennustus: Kimi Räikkönen lõpetab tänavuse hooaja Ferraris

Itaalia meedias spekuleeritakse, et Vettel soovib Ferrarist lahkuda juba käimasoleva hooaja keskel ning Ferrari meeskonna tegemistega hästi kursis olev Vilander nõustub itaallaste arvamusega.

"Ärritatud ja pettunud Vettelist pole Ferrarile mingit kasu. Ta sõidab punktikohalt väljas ja ilma igasuguse motivatsioonita. Praegu on olukord mõlemale poolele väga keeruline. Ja F1 ajalugu näitab, et juhtuda võib kõike - ja see kehtib ka neljakordse maailmameistri Vetteli kohta," sõnas Vilander ajalehele Ilta-Sanomat.

Kuna Räikköneni kodutiim Alfa Romeo kuulub Fiat-Chrysler Groupi, mis on Ferrariga lähedalt seotud, pakub Vilander, et Vetteli ootamatuks mantlipärijaks võib saada Räikkönen.

"See võib juhtuda. Vähemalt ma arvan, et kuluaarides mängitakse erinevaid stsenaariumeid läbi. Seega võib juhtuda, et Vettel tänavu enam ei sõida," lisas Vilander.

Teatavasti võtab uuel hooajal Vetteli koha Ferraris praegune McLareni piloot Carlos Sainz juunior. Räikköneni kohta arvatakse, et tänavune võib jääda tema F1-karjääri viimaseks hooajaks.