Soome vormeliässa koroonanali solvas hiinlasi, Mercedes oli sunnitud vabandama

Kuna Bottas piirdus vihmamärjal Istanbul Parki ringrajal kõigest 14. kohaga, küsis Hollandi spordikanali Ziggo Sporti ajakirjanik soomlaselt, kas see pühapäev on päev, mille ta sooviks 2020. aasta kalendrist kustutada.

"See oleks see päev jah. Või äkki see päev, kui keegi ostis Wuhanist nahkhiire." vastas Bottas, jäljendades kätega tiibade lööke.

Soomlane vihjas sellega Hiinas avastatud esimesele koroonajuhtumile, mis olevat osade allikate väitel levima hakanud nahkhiirtelt. Tegelikult ei saa Bottas seda saatuslikku päeva 2020. aasta kalendrist kuidagi kustutada, sest koroonapandeemia sai alguse juba eelmisel aastal.

Kuna terves Aasias sai Bottas oma kommentaari eest kõvasti kriitikat - sest koroonaviirus olevat nalja tegemiseks liiga tõsine asi - esitas soomlase meeskond Mercedes ametliku vabanduse.

"Eelmisel pühapäeval oli Valtteri võistlus suur pettumus. Siiski ei tahtnud ta kedagi teleintervjuus öelduga solvata. Ta ei tahtnud näidata üles lugupidamatust Hiina ega Hiina fännide vastu," teatas Mercedese tiim ja lisas: "Ta on ikka sama Valtteri, keda me kõik teame. Sarnaselt meile hoolib ta ka Hiina fännidest. Soovime kõigile head nendel erilistel aegadel ja loodame, et autospordifänne premeeritakse põnevate ja ägedate võistlustega."