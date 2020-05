Soome endine vormelisõitja avaldas suurima vea, mis tema karjääri rikkus

Kovalainen tegi F1 sarja debüüdi 2007. aastal Renault` tiimis ning kolis aasta hiljem McLarenisse, millega saavutas Ungaris oma karjääri ainsa etapivõidu. Pärast paari aastat McLarenis siirdus soomlane Lotuse meeskonda, mille masin polnud konkurentsivõimeline. Sealt edasi läks Kovalainenei karjäär allamäge ning viimase sõidu vormel-ühes tegi ta 2013. aastal.

Kovalainen sõnas väljaandele C More antud usutluses, et kõik hakkas viltu vedama 2009. aastal, mil ta lõpetas koostöö Briatorega.

"Tegelikult oli minu suurim viga siis, kui lõpetasin oma mänedžeri Flavioga koostöö. See on minu karjääri suurim viga," rõhutas 38-aastane soomlane.

Briatore sattus samal aastal suurde skandaali, kui käskis Renault` tiimi juhina Nelson Piquet Junioril Singapuri GP-etapil avarii teha, et aidata meeskonnakaaslane Fernando Alonso võidule. Briatore oli sunnitud Renault bossi kohalt taanduma ning sai vormel-ühes eluaegse tegutsemiskeelu, mis küll hiljem tühistati.

Kovalaineni sõnul pidanuks ta vaatamata sellele skandaalile Briatorega koostööd jätkama. "Sel hetkel otsustasin Flavion Managementist loobuda ja võtta asjad enda kätte. See oli suur viga."