Soome endine vormelipiloot: Leclerc on nüüdsest Ferrari esisõitja

"Ferraris on ootused edu saavutamiseks alati kõrged ning seal on alati esisõitja, kes tiimi edasi veab. Leclerc on näidanud, et ka Ferrari suudab taas võita ning ma usun, et ta on nende uus esisõitja," sõnas Lehto.

53-aastane soomlane, kes oli Benettoni meeskonnas Michael Schumacheri tiimikaaslaseks, võrdles ühtlasi Schumacherit ja Sebastian Vettelit.

"Schumacher oli türann. Ta oli hullumeelselt hea sõitja, kuid ta suutis enda ümber koguda õiged inimesed. Minu arvates on see Vetteli üks nõrkusi, et ta pole suutnud Ferrarisse tuua inimesi, kes teeks sellest tema meeskonna," lisas Lehto.