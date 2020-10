Snaiprilasu tõttu isa kaotanud endine vormel 1 sõitja on meeleheitel: hullemat asja poleks saanud juhtuda

61-aastane Aleksander Petrov tapeti laupäeval kodulinnas Viiburis. Petrovi kutsuti "Viiburi omanikuks" ja ta võttis endale kuuluvas villas sauna. Saunast lahkudes tabas venelast snaipri lastud kuul otse südamesse.

Ametivõimud pole mõrva ajendit ega ka laskjat veel kindlaks teinud.

"See on kõige hullem asi, mis minuga juhtuda sai. Mul leinal pole piire. Süda tahaks justkui seisma jääda. Meie pere kaotas kõige kallima, armastatuma, siirama, lahkema ja ausama inimese kogu maailmas. Mina ise, minu vend ja ema ei suuda siiani mõista, mis toimub. Teda enam ei ole, aga ta on elus. Elus minus eneses!" kirjutas Vitali Petrov oma Instagrami kontol.

Eelmisel nädalavahetusel pidi Vitali Petrov Portugali vormel 1 etapil töötama kohtunikuna, aga pärast isa surmast teadasaamist lahkus ta tööpostilt ja naasis kodumaale.