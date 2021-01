Skandaalne Venemaa vormelisõitja tiimikaaslasest Schumacherist: me pole sõbrad, tema kuulus nimi ei tähenda mulle midagi

Schumacher ja Mazepin konkureerisid mullu F2-sarjas. Vormelilegendi Michael Schumacheri poeg Mick tuli F2-sarjas Prema ridades maailmameistriks. Hitechi tiimis sõitnud Mazepin saavutas üldkokkuvõttes viienda koha.

Viimati kuulusid kaks noort sõitjat ühte meeskonda seitse aastat tagasi, kui nad veel kartidega võistlesid. Mida arvavad aga Schumacher ja Mazepin koos F1-s sama tiimi esindamisest? "Ta oli toona väga meeldiv ning meie kui tiimikaaslaste vahel oli austus olemas," vahendas Daily Mail sakslase sõnu. "Seejärel meie kontakt aga kadus ning loomulikult oleme mõlemad aja jooksul muutunud."

Hiljuti uuris Venemaa telekanal Match TV Mazepinilt, mida tema arvab seitsmekordse maailmameistri pojaga koos sõitmisest. "Me ei ole sõbrad. Parimal juhul oleme vanad tuttavad, kes sõitsid koos kartidega," sõnas 21-aastane Mazepin. "Mind tõesti ei huvita tema nimi."

"Nime tõttu on tal rohkem võimu, kuid ühtlasi on tema peal suuremad pinged," jätkas venelane, lisades, et sõidu ajal ta sellistele asjadele ei mõtle.

Mazepin on kahe hooaja vahepeal pakkunud meedias palju kõneainet. Venemaa miljardäri Dmitri Mazepini poeg sattus skandaali detsembri alguses, kui ta postitas sotsiaalmeediasse video, kus ta katsus temaga koos istunud naisterahva rinda. Mazepin langes suure kriitikarahe alla ning fännid nõudsid tema minema löömist. Kusjuures tegu pole kaugeltki esimese skandaalse juhtumiga Mazepini karjääris.

Ka Haasi võistkond mõistis venelase käitumise hukka, kuid lisas, et sellega tegeletakse meeskonnasiseselt. Üha enam hakkas aga levima kuulujutte, et Mazepini halb maine saabki talle juba hooaja eel saatuslikuks. Vahetult enne jõule teatas Haas, et kuulujuttudel pole alust ning Mazepin lööb kindlasti uuel hooajal F1-sarjas kaasa. Kuidas Mazepini aga oma käitumise eest karistada sai, meeskond ei avalikustanud.