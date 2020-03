Skandaal! FIA president Jean Todt sõlmis terve hooaja ebaseaduslikku mootorit kasutanud Ferrariga salajase kokkuleppe

* Miks oli kokkulepe konfidentsiaalne?

* Milliseid tehnilisi reegleid Ferrari rikkus ja miks?

* Miks ei tehtud rikkumist avalikuks?

* Millised olid kokkuleppe käigus määratud karistused?

* Kuna FIA ei toimetanud selle intsidendiga läbipaistval moel, miks peaksid tiimid FIA-t usaldama meie spordiala ka pärast 2021. aastat juhtima ja hetkel läbirääkimisjärgus oleva Concordia lepingu sõlmima?

Todt vastas, et FIA ei saa kokkuleppe detaile ilma Ferrari loata avaldada. Ühtlasi kinnitas prantslane, et ta polnud "kogu eelmise hooaja jooksul Ferrari mootori legitiimsuses täielikult veendunud", tunnistades teisisõnu, et oli reeglite rikkumisest teadlik. Ta lisas, et reeglite keerukususe sõnul oleks Ferrari saanud vastupidist tõestada.

Uus vormel 1 hooaeg algab sel nädalavahetusel Austraalia GP-ga.