Silverstone on valmis mitut F1 etappi võõrustama, kasvõi vastupidises suunas

Silverstone'i ametnikud andsid kolmapäeval teada, et neil on aega aprilli lõpuni otsustada, kas Suurbritannia GP 19. juulil toimub või mitte.

Vormel 1 juhid on koroonapandeemia tõttu segi paisatud hooajale mõelnud mitmeid alternatiive nagu hooaja pikendamine 2021. aastasse või mitme etapi pidamine ühel ja samal ringrajal.

Silverstone'i ringraja tegevdirektor Stuart Pringle ütles Sky Sportsile, et tema organisatsioon on valmis tegema mida iganes, et F1 sarja aidata. "Meil on statsionaarne infrastruktuur, meeskonnaliikmed saavad minna kodudesse oma vooditesse," viitas Pringle asjaolule, et enamus F1 tiime baseeruvad Inglismaal ning mõned lausa vahetult ringraja kõrval.

Küsimusele, kas Silverstone'i 5,891-kilomeetrine rada on valmis etappi võõrustama ka vastupidises suunas, vastas Pringle, et neil puudub selleks hetkel litsents, kuid seda varianti ei saa välistada.

"See polegi nii rumal mõte. Meil pole vastupidiseks suunaks litsentsi, aga need on erakordsed ajad ning ma arvan, et praegu on ka erakordseid otsuseid lihtsam teha. Midagi ei saa välistada, aga vaatame, mida järgmised neli nädalat toovad," ütles Pringle.