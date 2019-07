Selgusid esimesed detailid uute reeglite kohta, mis peaksid vormel 1 põnevamaks muutma

"Meil on praegu kolm tiimi, kes on võimelised sõite võitma. Järgmise paari aasta jooksul juhitakse vormel 1 palju paremale teele, kus ka väga hea, mõõdukalt rahastatud tiim võib teha palju pahandust. See on meie eesmärk. Kui panna Charles Leclerc või Max Verstappen keskpärasesse tiimi, võib see palju muuta. Praegu see nii ei ole," selgitas Brawn, kuhu poole teel ollakse.

Selle saavutamiseks kavatseb Brawn paika panna väga ranged aerodünaamilised reeglid, mis ei jätaks tiimidele väga palju tõlgendamisruumi ega laseks neil ehitada nö "aeronüdaamilist superautot". Koos sellega soovitakse kaotada mõningad piloodi elu lihtsustavad tehnilised abivahendid ning vähendada reaalajas tiimide käsutusse jõudva telemeetria andmete hulka. Ühtlasi tahetakse piloote, mitte nende võistlusinsenere, panna rohkem vastutama auto korrashoiu, näiteks rehvide ülekuumenemise ja kulumise, eest.

3. Autod "seksikamaks"



2021. aasta autode disain peaks F1 juhtide arvates olema fännide jaoks "seksikas" ning F1 kui kuningliku vormelisarja nime vääriline. Tombazis nimetab seda "vau elemendiks". Eelkõige peaks see puudutama esitiibu, millel leidub praegu nii aerodünaamilisi kui esteetilisi puudujääke.

Järgmise F1 prototüübi disainimisel kavatsetakse esimest korda küsida ka fännide arvamust. "See on miski, mida pole kunagi tehtud," põhjendas Brawn. "Tahame aru saada, mis on see, mis fänne vormel 1 juures võlub ning rääkida ka fännidega, kes on selle vaatamise lõpetanud - miks nad ei vaata, miks nad lõpetasid? Seega hakkavad fännid sarja suuna määramisel suurt rolli mängima."

4. Kulud kontrolli alla

2021. aasta reeglitega soovitakse järjest rohkem liikuda kulude kokkuhoiu poole. Seda peaksid aitama saavutada järgmised valdkonnad:

* Standardiseeritud veljed

* Standardiseeritud pidurisüsteemid

* Hüdrauliliste vedrustussüsteemide keeld

* Teatud eksootiliste materjalide kasutamise piirang

* Standardiseeritud radiaatorid

* Käigukasti parameetrite külmutamine

* Standardiseeritud boksivarustus kõikidele tiimidele

Kulude kokkuhoiu võimalust nähakse ka tuuletunnelite kasutamise ja tiimipersonali piiramises, et vältida olukorda, kus suuremad meeskonnad väiksemaid puhtalt inimressursiga lööksid.

Brawn lisas, et piiranguid ei hakata seadma sõitjate ja tiimipersonali palkadele ja turundustegevusele.