Selgus Kimi Räikköneni järgmise hooaja meeskonnakaaslane

Tänavu vormel-ühes debüüthooaega tegeva 25-aastase Giovinazzi senine leping oleks lõppenud 2019. aasta lõpus. Itaallane on siiani kolmel etapil punktikohale jõudnud ja teeninud neli punkti, mida on 27 võrra vähem kui tema soomlasest tiimikaaslasel Kimi Räikkönenil.

"Olen sel aastal kõvasti õppinud ja olen enesekindel, et suudan uuel hooajal suure sammu edasi astuda. Siis ma pole enam rookie ja mul pole ka vabandusi. Tahan kohe hooaja algusest olla konkurentsivõimeline ja meeskonna usaldust minu vastu õigustada," lausus Giovinazzi.

Alfa Romeo meeskonna tegevjuht Frederic Vasseur lisas: "See, kuidas Antonio on hooaja jooksul meeskonda sisse elanud ja järjepidevalt arenenud, on paljulubav. Jätkame temaga koostööd, et ta saaks oma potentsiaali täielikult ära kasutada. Usume, et kogemuste lisandudes muutub ta veelgi kiiremaks."

Eksmaailmameister Räikkönenil on Alfa Romeoga leping sõlmitud kuni 2020. aasta lõpuni.