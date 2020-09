Sebastian Vettelile koha kaotanud vormeliäss on meeskonnas pettunud: minu eest on hakatud asju varjama

Mehhiklase sõnul on pärast uudiste ilmsiks tulekut koostöö osade tiimiliikmetega halvenenud. "Osad inimesed on meeskonnasiseselt hakanud asju varjama, mis ei ole hea. Peame praegusel hetkel olema võimalikult läbipaistvad kõiges, et saaksime oma eesmärgid täidetud," rääkis alates 2014. aastast võistkonda kuulunud Perez.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Venemaa GP-ks oli Racing Point teinud RP20 masina peal ka uuendused, mida katsetati Lance Strolli autol, kes oli etapi eel üldjärjestuses mehhiklasest ees. Perez loodab saada uuendusi kasutada järgmisel nädalavahetusel Saksamaal.

"Oleksin soovinud, et mul oleks uunedused, aga arusaadavatel põhjustel on nii," rääkis Perez Sotši GP eel. "Meeskond töötab kõvasti, et ma saaksin need järgmiseks etapiks."

Kümne etapi järel peab Racing Point tihedat heitlust kolmanda koha peale. McLarenil on kolmandana koos 106 Racingul 104 punkti. Renault jääb omakorda neljandast kohast maha vaid viie punktiga.

"Meil on jätkuvalt võimalus teha meeskonna ajaloo parim hooaeg, kui lõpetame kolmandana," 30-aastane Perez.